سعر الأسماك اليوم في بورصة كفر الشيخ.. تراجع جنيهين

سجلت سعر الأسماك اليوم السبت، تراجع جنيهين في الأسعار، خلال تعاملات البيع والشراء المسائية والتي شهدتها بورصة أسماك الرياض بمنطقة «طلمبات 7»، بمحافظة كفر الشيخ، سواء للأسماك النيلية، أو الأسماك البحرية، لتسجل سعر أسماك البلطي 21 جنيهاً للكيلو حتى 35 جنيهاً للبلطي متوسط الحجم، كما سجل سعر أسماك البوري «الطوبار» 38 جنيهاً حتى 58 جنيهاً للكيلو من الأسماك ذات الحجم الكبير، بينما سجل سعر سمك البوري ما بين 43 جنيهاً حتى 68 جنيهاً للكيلو، كما سجل سعر سمك البليمي 35 جنيهاً للكيلو.

سعر الأسماك اليوم السبت

أكد كرم الشامي، عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض، بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن سعر الأسماك اليوم السبت، والتي شهدت تراجع جنيهين في أسعار الأسماك، وذلك يرجع لكثرة المعروض في هذا التوقيت خاصة لأسماك البلطي، والبوري، والجمبري، والدنيس.

سعر الأسماك البحرية اليوم السبت

وأشار «الشامي»، إلى أن سعر الأسماك البحرية اليوم السبت، قد شهد تراجع جنيهين أيضا، لتسجل أسماك الكابوريا بسعر 48 جنيها للكيلو، وسعر سمك البياض 60 جنيهاً للكيلو، بينما سجل سعر سمك «المبروك» 23 جنيها للكيلو، وسعر كيلو القراميط البيضاء 18جنيهاً للكيلو، والقراميط ذات اللون الداكن 16 جنيهاً للكيلو، بينما سجل سعر الجمبري الأحمر اليوم من 78 جنيهاً للجمبري صغير الحجم حتى 265 جنيهاً للكيلو.

بينما سجلت أسماك القاروص 163جنيها للكيلو، وسمك موسى 95 جنيهاً للكيلو، والدنيس 50 جنيهاً للكيلو، والحبار 155جنيهاً للكيلو، وسجل سعر أسماك السردين 40 جنيهاً للكيلو، والثعابين السمكية 140 جنيهاً للكيلو، حتى 150، والوقار 145جنيهاً للكيلو، كما سجل سعر السمك البربوني 68 جنيها للكيلو.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة كفر الشيخ تتربع على عرش محافظات مصر في إنتاج أسماك البلطي، والبوري، والقراميط، والدنيس، بنحو 45% من إنتاج الجمهورية.