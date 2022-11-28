11 معلومة عن السياسي الراحل أمين اسكندر.. أحد مؤسسي أندية الفكر الناصري

غيّب الموت الكاتب والمفكر السياسي، أمين اسكندر، عن عمر ناهز 70 عاما، بعد اضطراب حالته الصحية، ودخوله في غيبوبة، حسب ما أعلن سيد الطوخي، نائب رئيس حزب الكرامة، في تصريحات لـ«الوطن»، وحتى الآن لم يتحدد موعد ومكان جنازة أمين اسكندر.

وفاة الكاتب والمفكر السياسي أمير اسكندر

وفي السطور التالية، نستعرض معلومات مهمة عن السياسي الراحل أمين اسكندر، نقلا عن نائب رئيس حزب الكرامة، كما يلي.

معلومات عن أمين اسكندر

1. ولد أمين إسكندر منتصف عام 1952.

2. ساهم مع رفاقه في تأسيس أندية الفكر الناصري.

3. تولى أمين إسكندر مسؤولية عدة مواقع وأعمال سياسية.

4. عضو مجلس النواب سابق.

5. وكيل مؤسسي حزب الكرامة.

6. كان رئيسًا سابقا لحزب الكرامة.

7. قيادي في التيار القومي.

8. عضو سابق في المؤتمر القومي العربي.

9. له العديد من المؤلفات أبرزها «التنظيم السري لجمال عبدالناصر».

10. ترك العديد من الكتب، فضلا عن مقالات صحفية في العديد من الصحف المصرية والعربية.

11. أبرز كتبه هي «ذاكرة الزوايا» و«في نقد تحالف كوبنهاجن».