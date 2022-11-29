إحالة 18 عاملا بـ«تعليم الشرقية» للتحقيق.. غير ملتزمين

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

تكثيف أعمال لجان المتابعة

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجيء على المنشآت الخدمية المختلفة لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفاصيل إحالة العاملين للتحقيق

وجرى تشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الخدمية بمركزي كفر صقر وفاقوس، لمتابعة سير انتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد التالي:

- عدم تواجد 4 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة الفرايين (تعليم أساسي) التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

- عدم تواجد 3 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة الشهيد إبراهيم محمد عبد السلام الإبتدائية، التابعة لإدارة فاقوس التعليمية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

- عدم تواجد 1 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة البيروم الإعدادية التابعة لإدارة فاقوس التعليمية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

- عدم تواجد 4 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية الهجارسة التابعة للإدارة الصحية بكفر صقر وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

- عدم تواجد 6 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية منشأة القاضي التابعة للإدارة الصحية بفاقوس وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.