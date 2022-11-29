السيسي يوجّه بمواصلة جهود دعم تطوير التصنيع العسكري والصناعي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة جهود دعم قطاع تطوير التصنيع العسكري والدفاعي على المستوى الوطني، ونقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار، بما يساعد على تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات والخبرات المتراكمة التي تمتلكها مصر في هذا الصدد.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاءت خلال اجتماعه اليوم مع الفريق أحمد خالد، قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والعقيد أحمد عادل مجاهد، من القيادة الاستراتيجية، لمتابعة جهود تعزيز وتطوير التصنيع العسكري.

وعرض الفريق أحمد خالد، خلال الاجتماع، خطط تطوير التصنيع والإنتاج العسكري، بما في ذلك تبادل الخبرات مع الجهات الدولية العريقة في هذا المجال، وكذا الاستعانة بالتكنولوجيا العالمية في التصنيع.