أسعار التصالح في مخالفات البناء.. وكل ما تريد معرفته عن القانون الجديد

التصالح في مخالفات البناء الجديد، من القوانين المهمة التي ينتظرها آلاف المواطنين، لاسيما وأن كثيرا من الحالات تعثرت في الحصول على نموذج التصالح بسبب الإشكاليات التي واجهها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019.

تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وانتهى مجلس الشيوخ في جلسته العامة، اليوم، إلى الموافقة النهائية على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وفق إجراءات جديدة نظمتها الحكومة، وجرى إيضاحها في فلسفة مشروع القانون، وذلك عن طريق النظر إلى مخالفات البناء والتي تعلقت غالبيتها بالحالات المحظور التصالح فيها، ما أدى إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، بالإضافة إلى رغبة الحكومة في التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

وفى هذا التقرير نستعرض أبرز النقاط التي يتضمنها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، في سؤال وجواب:

_ماهي الحالات التي يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء؟

مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة.

_هل يجوز التصالح في المخالفات الخاصة بالتعدي على أماكن إيواء السيارات؟

لا..على الرغم من إجازة الحكومة هذا النص ضمن حالات التصالح فى مخالفات البناء، والذي يجيز التصالح حال تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، إلا أن مجلس الشيوخ صوت بالرفض، وجرى حذف هذا النص من المادة المنظمة لإجراء حالات التصالح.

قانون التصالح في مخالفات المدافن

_كيف يتعامل القانون الجديد في مخالفات الجبانات «المقابر الخاصة»؟

أجاز مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، التصالح بمخالفات المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، شريطة أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة 1966 بشأن الجبانات.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء.

_ماهي الحالات التي لايجوز فيها التصالح في مخالفات البناء؟

الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

_ماهي المدة والقيمة المحددة لرسم الفحص للتصالح في مخالفات البناء؟

وحول أسعار التصالح في مخالفات البناء، أكد القانون الجديد أنه يجرى سداد رسم فحص يدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

_القيمة المحددة للتصالح فى مخالفات البناء حال الموافقة على الطلب؟

وعن أسعار التصالح في مخالفات البناء يجب ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

تقسيط مبلغ التصالح في مخالفات البناء

_هل أجاز المشرع تقسيط مبلغ التصالح في مخالفات البناء؟

يؤكد القانون أنه يجوز استكمال باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%.

في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.كما أجاز المشرع الدفع على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) وفقا لللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

_ماهي الحالات التى يتم فيها الامتناع عن قبول طلب التصالح؟

رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

_متى تصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات الجديد؟

يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية.