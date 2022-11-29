عضو الشيوخ عن التنسيقية: من دفع مقدم جدية التصالح لن يسدد رسوما أخرى

أكد النائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، وجود حالات جديدة في التصالح، وأن القانون يضيف مرونة جديدة في الاشتراطات وطريقة التصالح والمبالغ المستحقة، وإعادة تقييم بعض المبالغ.

القانون يعطي فرصة لمن لم يتصالح

وكشف «قناوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن من تقدموا للتصالح 3 ملايين عقار، ودفعوا جدية التصالح 25%، وسيتاح لهم فرصة النظر في طلبات تصالحهم، ولن يدفعوا رسوما جديدة، وأن القانون يعطي فرصة لمن لم يتصالح بأن يقدم طلب تقنين ويتصالح.

تقنين العقار المخالف سيسمح لصاحبه باستغلاله

لفت إلى أن تقنين العقار المخالف، سيسمح لصاحبه باستغلاله وتأجيره وبيعه، مشيرًا إلى أن قانون التصالح سيشغل السوق العقاري في مصر، وسينشطه، وسيوفر فرص عمل لاستكمال تشطيبها، وسيوفر أموال ملاك العقارات.

وأكد أن المجلس كان حريصا على أن تكون فترة السداد طويلة بمعدل فائدة بسيط، ودون فائدة حال السداد خلال 3 سنوات، مشيدًا بالقانون الذي سيجعل العقار مقننا ويسهل تسكينه.