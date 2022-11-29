عضو الشيوخ عن التنسيقية: 9 ملايين عقار مخالف.. وقانون التصالح استثنائي لتوفيق الأوضاع

قال النائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون التصالح على مخالفات البناء، راعى حق الدولة وحق المواطنين، معتبرًا أنه قانون استثنائي لتقنين أوضاع المخالفات، مشيرًا إلى أن عدد العقارات المخالفة يصل لـ9 ملايين عقار.

3 ملايين عقار تقدموا للتصالح و4% منهم أنهوا الإجراءات

أوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن 3 ملايين عقار تقدموا للتصالح، و4% منهم فقط الذين أنهوا الإجراءات، مشيرًا إلى وجود تعديلات سابقة للقانون، لكن لم تؤتي ثمارها، وأن التعديل الحالي لقانون التصالح هو التعديل الثاني، مشددًا على أنهم حرصوا على دراسة القانون بشكل كاف، ليحقق المعادلة وتلبية مصلحة المواطن، بما لا يتعدى على حقوق الدولة.

أسعار التصالح طبقًا للجان شكلت مسبقًا

أشار إلى أن التعديلات ستكون كافية لعمل حلحلة في ملف التصالح، لافتًا إلى أن أسعار التصالح ستكون طبقًا للجان التي تم تشكيلها مسبقًا، طبقًا للمناطق والأحياء، مؤكدًا أنه تم تنظيم طريقة الدفع لتكون لمدة 3 سنوات دون فوائد، وحال تجاوز مدة الـ3 سنوات تكون الفائدة 7%.