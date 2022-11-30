وفاة طفل بعد 5 ساعات من إجراء عملية جراحية في العين بالمحلة: «أنا خايف ياماما»

اتهمت أسرة الطفل وجدي وجدي علي الله، أحد المراكز الطبية في المحلة الكبرى، بالتسبب في وفاة نجلهم أثناء خضوعه لعملية جراحية في العين اليمني، السبت من منتصف الشهر الجاري، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بالواقعة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطاراً يفيد بورود بلاغ يحمل رقم 7528 لسنة 2022، من ولي أمر الطفل وجدي وجدي علي الله، يتهم فيه مركزا طبيا خاصا بالعيون في مدينة المحلة الكبري، بالتسبب في وفاة نجلهم البالغ من العمر 8 سنوات، أثناء وجوده داخل المركز لإجراء عملية جراحية فى العين اليمنى.

دخل العمليات 5 ساعات

وأضافت هويدا الجوهري، والدة الطفل وجدي، لـ«الوطن»، أن نجلها كان يعاني من انحراف مفاجئ في العين اليمني منذ فترة قصيرة، وأنه توجه السبت 12-11 إلى المركز الطبي بناء على توجيهات الطبيب المعالج، وبعد عمل الفحوصات والتحاليل الطبية، قبل إجراء العملية، والعرض على طبيب الأطفال، كانت جميعها سليمة وأنه لا يوجد مانع من إجراء العملية الجراحية.

«ابني دخل العمليات من 12 الظهر خرج 5 مساء، وقال لي يا ماما أنا خايف»، بهذه الكلمات تابعت الأم المكلومة حديثها لـ«الوطن»: «فوجئنا بخروج نجلي من غرفة العمليات في غيبوبة تامة، وتحويله إلى مستشفى سمنود العام، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد عدة ساعات من وصوله إلى المستشفى، وحجزه داخل العناية المركزة».

ندب الطب الشرعي

وقررت النيابة العامة تحويل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، واستدعاء الأطباء والتمريض لسماع أقوالهم حول الواقعة، وإخلاء سبيلهم لحين ورود تقرير الطب الشرعي.

الرأي القانوني

قال سعد عبد العظيم، المحامي والخبير القانوني، إن المادة رقم 244 من قانون العقوبات نصت: «أنه من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».