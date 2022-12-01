تحتاج لصلواتنا جميعا.. تفاصيل الحالة الصحية للأنبا داود أسقف إيبارشية المنصورة

طلبت إيبارشية المنصورة الصلاة للأنبا داود، أسقف إيبارشية المنصورة، بعد تدهور حالته الصحية فجر اليوم ودخوله العناية المركزة بالمستشفى.

وجاء في نص البيان الصادر عن إيبارشية المنصورة: «الحالة الصحية للأنبا داود تحتاج لصلواتنا جميعا، إذ إنه موجود الآن بالمستشفى في العناية المركزة بعد أن تدهورت حالته فجر اليوم، فقط نطلب صلواتكم ولا مجال للزيارات نهائيا ولا داعي لترويج الإشاعات».

يُذكر أنَّ الأنبا داود دخل المستشفى منذ عدة أيام بسبب تدهور حالته الصحية.

الحالة الصحية للأنبا باخوميوس

وفي سياق آخر، أصدرت مطرانية البحيرة بيانا توضح خلاله الحالة الصحية للأنبا باخوميوس، مطران البحيرة والخمس مدن الغربية، وجاء نص البيان: «تطمئن إيبارشية البحيرة وتوابعها كل الأحباء في كل مكان أن صاحب النيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي بالبحيرة بصحة جيدة وموجود حاليًا بلندن لمتابعة الحالة الصحية لنيافته واستكمال العلاج».

وأضاف: «ونيافته يتابع كل الخدمات والمسؤوليات الخاصة بالإيبارشية، وبنعمة السيد المسيح وبركة صلوات وحضور صاحب النيافة الأنبا باخوميوس تقيم الإيبارشية الاحتفال بالعيد الواحد والخمسين لتأسيس الإيبارشية وسيامة نيافتها الساعة الثامنة من صباح الاثنين الموافق 12 ديسمبر 2022».