متحدث «الإسكان» لقناة الحياة: بدأنا تنفيذ المنصورة الجديدة عام 2019

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مدينة المنصورة الجديدة، صدر بشأنها مخطط لإنشائها قبل عام 2010، مشيرا إلى إرجاء تنفيذها، حتى ما بعد عام 2014، «بعد 2014 بقي فيه إرادة سياسية لتنفيذ المدن الجديدة بالمحافظات».

بناء المرحلة الأولى استغرق 3 سنوات كاملة

أضاف «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن المدينة بدأ تنفيذها في أوائل عام 2019، واستغرق بناء المرحلة الأولي منها 3 سنوات كاملة، وتم إنجاز بناء أكثر من ألفين فدان بواقع 100% نسبة الإنجاز في البناء.

تنفيذ مدينة جديدة في محافظة الدقهلية

واستطرد: «لأول مرة تنفذ مدينة جديدة في محافظة الدقهلية، ويكتمل بها الإشارة لخطة الدولة، للتحرك في كل قطاعات مصر وكل الأقاليم، ودي مش أول مرة ننفذ حاجة في الدلتا، وتم تنفيذ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، و748 مشروع لمياه الشرب والصرف الصحي، و588 مشروع للصرف الصحي، بخلاف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، و1500 كيلو متر من الطرق».

وأوضح أن محافظات الدلتا الخمس، كانت تعاني من عدم وجود ظهير صحراوي لها، ولم يكن هناك توسع، حتى تم البدء بالتوسع الشاطئي في مثل تلك المحافظات، مشيرا إلى أن مدينة رشيد الجديدة، إحدى المدن الوليدة والواعدة للغاية، خلال الفترة المقبلة.

وتابع: «المنصورة الجديدة كانت فكرة مهمة لاستيعاب الكثافات السكانية من الدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط، والمدن الجديدة دي وعاء للاستثمار».