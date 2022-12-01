نائب رئيس «المنصورة الجديدة» لقناة الحياة: تنفيذ مشروعات ضخمة بالمدينة خلال الـ3 سنوات الماضية

قال المهندس ياسر كحلة، نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إن المدينة تمتد على مساحة 7200 فدان، وجرى افتتاح 2063 فدانا ضمن المرحلة الأولى منها، مشيرا إلى أن جميع العاملين بالوزارة والمدينة كانوا سعداء بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمدينة، بخلاف سعادتهم بما جرى إنجازه من مشروعات ضخمة نفذتها وزارة الإسكان.

وأضاف «كحلة»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه خلال الـ3 سنوات الماضية، جرى إنجاز الكثير من المشروعات في مدينة المنصورة الجديدة: «فيه مجهود كبير تم بذله بداية من رئيس الجهاز والمهندسين والمهندسات والعمال والفنيين».

بدء تسليم الوحدات السكنية 1 نوفمبر الماضي

واستطرد: «بدأنا تسليم سكن للحاجزين من 1 نوفمبر، ومعظم السكان بواقع 20% منهم استلموا الشقق وبدأوا يوردوا العفش، وفي المنصورة فيه قاطنين فيها كسكان جامعة المنصورة من الطلبة، وفيه نحو ألف طالب موجودين في المنصورة الجديدة بالفعل من العام الماضي».

8 أسواق بمدينة المنصورة الجديدة

وأوضح أن المدينة الجديدة بها 8 أسواق كل سوق بها 8 أنشطة، بإجمالي 46 نشاطا تجاريا، كما تم طرح تلك الأنشطة للمواطنين، وتعمل حاليا بكل طاقتها، متابعا: «المدينة فيها إسكان اجتماعي بواقع 85 عمارة بإجمالي 1400 وحدة، وسكن مصر بواقع 196 عمارة بإجمالي 4700 وحدة ومشروع جنة مصر وبه 11232 وحدة، وإسكان فيلات أو الإسكان السياحي بواقع 2100 فيلا، بخلاف نماذج مختلفة لتلبية حاجات المواطنين المختلفة».