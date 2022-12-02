ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة بنسبة 14.2% في ألمانيا

ارتفعت أسعار الواردات في ألمانيا بنسبة 23.5% على أساس سنوي في أكتوبر 2022، متباطئة من 29.8% في سبتمبر ومقارنة بتوقعات السوق عند 23.3%، وارتفعت تكلفة استيراد الطاقة بنسبة 84.1%، خاصة الغاز الطبيعي 151.4% والفحم 55% والنفط الخام 32.6%.

ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 21.8%

وبحسب موقع tradingeconomics، فإنه وباستثناء البترول والمنتجات البترولية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 21.8% وهي الأسمدة والنيتروجين 83.2% والورق والكرتون 41.2% والألمنيوم والمنتجات نصف المصنعة 23.5%، فيما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة بنسبة 14.2%، ويرجع ذلك أساسًا إلى المواد الغذائية 25.3% وكانت السلع الرأسمالية المستوردة أغلى بنسبة 7.9% عن العام السابق، والآلات إلى حد كبير 8.8% والسيارات 7.8%، على أساس شهري، انخفضت أسعار الواردات بنسبة 1.2%، مقارنة مع توقعات السوق بانخفاض بنسبة 1.7%.

انخفاض العائد على السندات الألمانية ذات العشر سنوات إلى 1.8%

وتابع الموقع، انه انخفض العائد على السندات الألمانية ذات العشر سنوات إلى 1.8% لبدء شهر ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ منتصف سبتمبر، وتتبع عوائد سندات الخزانة الأمريكية هبوطيًا، بعد تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي التي أشارت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يقدم زيادة أقل بمقدار 50 نقطة أساس، في معدل الأموال الفيدرالية عندما يجتمع في غضون أسبوعين.

معدل الفائدة النهائي على الأموال الفيدرالية عند 4.92%

في الوقت نفسه، يتوقع المتداولون الآن معدل الفائدة النهائي على الأموال الفيدرالية عند 4.92% بحلول اجتماع مايو من العام المقبل، أقل من 5.05% الذي شهدناه من قبل، وفي هذه الأثناء في أوروبا، لا تزال الشكوك قائمة فيما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيقدم زيادة ثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس أو سيختار أيضًا إبطاء وتيرة زيادات الأسعار.

تباطأ معدل التضخم في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في نوفمبر وانخفض للمرة الأولى منذ أكثر من عام، كما تم تسجيل معدلات أصغر في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، لكن في فرنسا لم يظهر التضخم أي بوادر للتراجع حتى الآن.