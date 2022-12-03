موقف المحال القديمة في القانون الجديد.. يجب توفيق أوضاعها

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 موقف المحال القديمة والإجراءات المتبعة بشأنها، حيث تم تحديد موقف المحال التي تعمل بتراخيص سارية وقت العمل بقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ونصت المادة 11 من القانون بالسماح بتوفيق أوضاع تلك المحال خلال عامين وذلك وفق عدة إجراءات وتبدأ بتقديم طلب على النموذج المخصص إلى مركز إصدار تراخيص المحال معه صورة الرخصة الحالية، ويقوم المرخص المختص بإصدار ترخيص المحل بعد مراجعة الرخصة القديمة والتحقق من استيفاء اشتراطات عمل المحال وفق المعاينة القديمة وذلك في غضون شهر من تقديم الطلب بعد سداد رسوم ترخيص المحل.

رسوم معاينة المحل

ومن ضمن إجراءات المحال القديمة المتبعة في القانون رقم 154 لسنة 2019 يقوم مركز إصدار التراخيص بإخطار صاحب المحل في حال عدم استيفاء الأوراق والإجراءات المطلوبة مع توضيح الاشتراطات المطلوبة، وبعدها يتم أداء رسم معاينة لا يتعدى ألف جنيه وفق فئات الرسوم التي تقرها اللجنة خلال شهر من تاريخ الإخطار.

دور مأموري الضبطية القضائية

وأتاح قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الحق لمأموري الضبطية القضائية التفتيش على المحال بشكل عاجل في أي وقت وتحرير المخالفات فى محضر، ومنح المخالف مدة لا تتعدى 6 شهور لإزالة المخالفة ثم يحرر محضر بالإجراءات التي تمت بعد انتهاء المهلة، ويتم إرسال المحضر إلى الجهات المختصة بعد نفاد المدة دون تفادى التجاوزات.

التصالح بعد إزالة مخالفة المحل

وأوضح قانون المحال التجارية أنه من حق المواطن التصالح بعد إزالة مخالفة المحل واستيفاء الاشتراطات المقررة، وتوفيق الأوضاع وفق القانون، ويكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة ويستلم ذوي الشأن ما يفيد سداد الغرامة.