مصرع صاحب ورشة كاوتش سيارات انفجر به «كمبروسر» هواء في الدقهلية

لقي صاحب ورشة لإصلاح كاوتش سيارات في محافظة الدقهلية مصرعه، اليوم الأحد، متأثرا بإصابته إثر انفجار «كمبروسر» هواء في الورشة التي يعمل بها في قرية «ميت محمود» بمركز المنصورة، وجرى نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى المنصورة الدولي لإنقاذ حياته إلا أنه توفى هناك، وتم إيداع الجثمان مشرحة المستشفى لحين العرض على النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة المنصورة، بوقوع حادث انفجار كمبروسر في قرية ميت محمود دائرة المركز ووجود مصاب داخل ورشة لإصلاح كاوتش السيارات على طريق «طناح – ميت فارس».

نقل صاحب ورشة إصلاح كاوتش إلى المستشفى ووفاته

وهرعت سيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة شخص يدعى الوصيف عبدالنبي الوصيف، 50 سنة، صاحب ‏مركز صيانة لإصلاح كاوتش السيارات‏، ونقلته الإسعاف إلى مستشفى المنصورة الدولي لإنقاذ حياته إلا أنه توفى هناك، وجرى إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى لحين اتخاذ الإجراءات القانونية.

شهود: انفجار كمبروسر هواء في الورشة

وأكد شهود العيان، أنه سمعوا دوي انفجار هائل، وباستطلاع ما حدث تبين انفجار كمبروسر هواء في ورشة المجني عليه، وكان متخصصا في إصلاح كاوتش السيارات.

وأثنى أهالي القرية على الشخص المتوفى، وأكدوا حسن أخلاقه، وأطلقوا عليه «شهيد لقمة العيش»، وحُرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.