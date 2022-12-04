ضبط 61 ألف كتاب دون تفويض داخل مخزن في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مخزن وشركة للاستيراد والتصدير، كائن بدائرة قسم شرطة المرج في القاهرة، بشحن العديد من الكتب دون تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

ضبط المدير المسؤول

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن الخاص بالشركة المشار إليها، وأمكن ضبط المدير المسؤول، وبالتفتيش في حضوره عُثر على 61200 نسخة كتاب دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسؤول واعترف بارتكابه تلك المخالفات بالاشتراك مع مالك الشركة والمخزن بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.