«الرحلة 19».. أشهر حادثة اختفاء في مثلث برمودا.. سر المكان مرتبط بالحكومة الخفية للعالم

في الجزء الغربي من المحيط الأطلسي، تقع منطقة برمودا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي المنطقة الأكثر رعبًا وغموضًا في العالم، ممتلئة بالأسرار والغموض التي لم تكشف بعد، إذ اختفت العديد من الطائرات والسفن التي اقتربت من هذا المثلث دون معرفة السبب، ويتزامن اليوم اختفاء «الرحلة 19» التابعة للبحرية الأمريكية، والتي تعد من أشهر حوادث الاختفاء المرتبطة بالمثلث، الذي يمتد مساحة 1,140,000 كيلومتر مربع، ويقع بين ولاية فلوريدا الأمريكية وجزر البهاما وجزر برمودا التابعة لبريطانيا، ويعتبر خندق بورتوريكو النقطة الأعمق في المثلث بـ 30,100 قدم.

وسُمي مثلث برمودا المعروف بـ«مثلث الشيطان» بهذا الاسم نسبة إلى جزر برمودا المكوّنة من 300 جزيرة، مأهول منها 30 جزيرة فقط، وهو منطقة بحرية مزدحمة شهدت العديد من حالات اختفاء السفن وتحطم الطائرات، فمنذ 1930 اختفت أكثر من 325 طائرة وما يزيد على 1200 سفينة، ومن أبرزها الرحلة 19 التابعة للحبرية الأمريكية التي تعد أشهر حالات الاختفاء.

الرحلة 19 أشهر حالات الاختفاء في مثلث برمودا

وأقلعت الرحلة 19، من فورت لودرديل بولاية فلوريدا في 5 ديسمبر 1945، في مهمة تدريبية فوق المحيط الأطلنطي، وكان على متنها 14 فردًا من أفراد الطاقم، إذ فقدت القاعدة الاتصال بها واختفت مع أفراد الطاقم ولم يتم العثور على حطامها، واختفت أيضا طائرة جرى إرسالها في مهمة بحث للعثور على الرحلة 19، وأفراد طاقمها البالغ عددهم 13 فردا، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

وذكر الباحث والمفكر الدكتور محمد عيسي داوود، في حواره لبرنامج «في دائرة الضوء»، أن كل ما يقال حول مثلث برمودا ليس خطرًا على الأمن القومي الأمريكي، لكنهم لا يعلمون ما في هذه المنطقة، وأوضح أن من يقرب من هذا المثلث يموت بالفعل، لكن الأمر لا علاقة له بالشياطين، بل هو مرتبط ببروتكولات حكماء صهيون والحكومة الخفية للعالم.