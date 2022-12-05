«أوقاف مطروح»: توزيع 2 طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجا في القرى والنجوع

استقبل الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، هدية وزارة الأوقاف من اللحوم، وتتضمن 2 طن لحوم، تمهيداً لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في قرى ونجوع محافظة مطروح تحت إشراف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

تسليم اللحوم لإدارات الأوقاف

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم الاثنين، في تصريحات لـ«الوطن»، إن اللحوم جار تسليمها لمديري إدارات الأوقاف في مراكز ومدن الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح.

توزيع لحوم الأضاحي

وأضاف وكيل الوزارة، أن اللحوم التي يجري توزيعها هي لحوم الأضاحي والتي جرى جمع الصكوك الخاصة بها من خلال تبرعات المواطنين في جميع مراكز ومدن محافظة مطروح قبل عيد الأضحى الماضي.

وأوضح أنه يتم ذبح الأضاحي في المجازر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتعبئتها وتوزيعها على إدارات الأوقاف في جميع مراكز والمدن، تحت إشراف الأئمة في المساجد، والذين يتولون توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا في نطاق كل مركز ومدينة وقرى ونجع والتجمعات السكنية التابعة.

توزيع لحوم غرب مطروح

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، أن المديرية استقبلت عدة دفعات سابقة من لحوم صكوك الأضاحي، وتم توزيعها في مدن غرب مرسى مطروح.