متحدث «الزراعة» لـ«الحياة»: الدولة حققت طفرة كبيرة في إنتاجية القمح

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة حققت طفرة كبيرة جدا في إنتاجية القمح.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة «الحياة»: «قطاع الزراعة واحد من القطاعات التي شهدت تطورا كبيرا جدا مثل كل قطاعات الدولة التي شهدت تطورا منذ عام 2014 فقطاع الزراعة الدولة حريصة فيه على زيادة المساحة المنزرعة والمنتجة».

وتابع: «بدأنا نعمل مشروعات زي الريف المصري ومستقبل مصر وتوشكى الخير وسيناء، وجميعها مشروعات جديدة نفذتها الدولة المصرية وهدفها أن تفتح فرص تنموية للمناطق الصحراوية الموجودة».

واستطرد: «الفرصة من دي ليس مجرد قطعة أرض يتم زراعتها بل ويقام عليها تجمعات خدمية ومصانع وفرص عمل وجذب للسكان من مناطق الدلتا القديمة، وجميعها أنشطة تقام على الرقعة الزراعية التي يتم إضافتها بالإضافة إلى أنها تزيد مساحتنا المنتجة من المحاصيل المختلفة، كما حققنا طفرة كبيرة جدا في إنتاجية القمح والمساحات المنزرعة بالقمح حيث زرعنا 3 ملايين 659 ألف فدان الموسم الماضي، وهذا الموسم سيكون فيه زيادة».