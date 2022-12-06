التنمية المحلية: السماح بترخيص الشيشة في قانون المحال الجديد

أكد عطية الفيومى، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال، أنه سيتم منح مهلة عامين للمحلات المرخصة، لتقنين وضعها وفقًا لقانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019، ومنح المحلات غير المرخصة عاما لترخيصها.

ترخيص الشيشة في قانون المحال

وأوضح «الفيومي» خلال المؤتمر الصحفي بوزارة التنمية المحلية، أنّ الشيشة مدرجة في قانون المحال العامة، وأنه بمجرد بدء تطبيق القانون يوم الأحد المقبل، فإنه يحق لأصحاب المقاهي والمطاعم الحصول على ترخيص الشيشة، باعتبارها سارية فى القانون الجديد.

وأشار «الفيومي» إلى أن هدف تطبيق قانون المحال العامة ليس تحصيل الأموال بقدر ما هو تنظيم للسوق والعمل، إذ تطبق الاشتراطات الصحية والبيئية، لافتًا إلى أنه لن يترك محل دون ترخيص خلال عامين، وأنه يوجد جدول لرسوم ترخيص المحلات تختلف من منطقة لأخرى،إلى جانب ورسوم مخفضة للقرى والنجوع، تختلف حسب المكان وطبيعة المنطقة ومساحة المحل وعدد العاملين.

إصدار ترخيص المحال خلال شهرمن المعاينة

ولفت إلى أنّ مدة إصدار ترخيص المحلات هي 60 يوم لفحص ومعاينة الطلبات وبعدها 30 يومًا، لإصدار الترخيص وإعلان مركز إصدار الرخصة رفض أو قبول الطلب.