أسعار العدس في معرض الغرف التجارية بالشرقية.. الأصفر بـ34 جنيها

يبحث المواطنون عن بدائل البروتينات الحيوانية مثل العدس بنوعيه الأصفر والأسود «بجبة» نظرًا لاحتياج ربات البيوت لهذه السلع بشكل يومي لأغراض الطهي، لذا نستعرض أقل الأسعار في الأسواق محافظة الشرقية في معرض السلع الغذائية.

ويضم المعرض التابع للغرفة التجارية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية عددًا من السلع الغذائية الاستراتيجية، والأسعار كالتالي:

الدقيق الحر بـ10 جنيهات

وقال هاني السيد رئيس حسابات بالغرفة التجارية بالشرقية في تصريحات لـ«الوطن» إن سعر الدقيق الحر سجل 10 جنيهات للكيلو جرام، بينما وصل سعر كيلو العدس الأصفر إلى 34 جنيها، والأسود إلى بـ32 جنيها.

وأكد رئيس حسابات الغرفة التجارية أن العاملين والمسؤولين بالغرفة يراقبون الأسعار في الأسواق فضلًا عن طرح كميات من السلع الغذائية تكفي طلب المستهلكين منها طوال فترة إقامة المعرض بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطن، لافتا إلى تجديد المعارض كل فترة وأخرى.

وأوضح إبراهيم محمد بائع بالمعرض، أن العدس يشهد إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين، خاصة الأصفر.