أماكن مراكز التدريب المهني في الإسكندرية.. رابط التسجيل والورش المتاحة

أعلنت محافظة الإسكندرية أماكن وتخصصات مراكز التدريب المهني في الإسكندرية والتي توفرها مديرية القوى العاملة بالإسكندرية لتأهيل الشباب بشكل مجاني، مع توفير رابط التسجيل للشباب.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، كافة التفاصيل المتعلقة بأسماء وعناوين مراكز التدريب المهني بالإسكندرية، وذلك في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتأهيل وإعداد الشباب وخلق فرص عمل جديدة عبر تأهيل الشباب من قبل مديرية القوى العاملة تشجيعا لهم.

أماكن مراكز التدريب في الإسكندرية

- مراكز التدريب المهني شرق: 45 شارع بولكلى - المصحة بجوار مستشفى الرعاية ونجت

- مركز الحضرة: شارع المحطة - الحضرة البحرية بجوار السجل المدني

- مركز الهانوفيل طريق «إسكندرية - مطروح» أمام ميدان الهانوفيل

- مركز محرم بك: 100 شارع محسن خلف كلية العلوم محرم بك.

تخصصات الورش التدريبية

وتتضمن مراكز التدريب المذكورة العديد من ورش التدريب على المهن الآتية:

- سباكة صحية

- صيانة أجهزة منزلية

- صيانة الموبايل

- صيانة ولف مواتير الكهرباء

- تعليم الحاسب الآلي

- تركيبات كهرباء

- التفصيل والخياطة

- صيانة وتركيب الدش

- صيانة اجهزة التكييف

- لحام

- ميكانيكا السيارات.

رابط التسجيل في دورات القوى العاملة

وللتسجيل في الدورات التدريبية بالقوى العاملة بالإسكندرية اضغط هـنـا، مع كتابة الاسم الرباعي والمؤهل الدراسي ورقم التليفون، وذلك للحصول على الدورات المتاحة في الوقت الراهن وهي «لحام، ستائر ومفروشات».