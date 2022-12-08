حفر 3989 بئرا وإنشاء 250 خزانا في مطروح لتجميع مياه الأمطار

أكد المهندس حسين السنيني، نقيب الزراعيين بمحافظة مطروح، الانتهاء من إنشاء 3989 بئر نشو على مستوى المحافظة لتخزين مياه الأمطار بسعة 2210م3، و250 خزانا بسعة 8460 م3، فضلا عن إنشاء 325 بئرا رومانيا بسعة 359468 م3، بخلاف آلاف الآبار قبلها والتى تمكن المحافظة من تخزين 3.5 مليون متر مكعب من المياه لكنها ليست كافية للأهالي من سكان القرى والنجوع.

تأخر سقوط الأمطار هذا العام

وأضاف نقيب الزراعيين في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الأمطار تأخرت هذا العام عن الأعوام الماضية، وسقطت بقلة، وترتبط بها حياة أهالي مطروح في الشرب، والزراعة والثروة الحيوانية والمراعي الطبيعية، وهناك أناس في نجوع وتجمعات مطروح ليس لديهم مصدر ماء مستمر ومنتظم، ومن ثم هم في حاجة شديدة لمياه الأمطار.

تخزين مياه الأمطار

وأشار إلى أنه رغم ما تم في مجال تخزين مياه الأمطار خلال العامين الماضي والجاري من وجهود العديد من الجهات المعنية، إلا أننا نحتاج إلى تخزين ما يقارب من 4 ملايين متر مكعب بجانب ما تم تخزينه من المياه، كما نحتاج إلى حفر آبار وخزانات بمشاركه جميع الجهات، والتوسع في إنشاء محطات التحلية.

وأوضح نقيب الزراعيين أن هناك آبار جافه هذا العام في بعض المناطق بمطروح نتيجة قلة سقوط الأمطار، كما تأثرت عدة مناطق بانخفاض مساحات المراعي بسبب الأمطار.