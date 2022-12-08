رئيس «اقتصادية القناة» يتجه إلى باريس لعرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة

يتجه رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى العاصمة الفرنسية، صباح اليوم، ضمن وفدٍ حكومي رفيع المستوى في بعثة طرق الأبواب الاستثمارية التي تنظمها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، والتي تأتي في إطار احتفالية مرور 30 عامًا على تأسيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، وتأكيدًا على عمق العلاقات «المصرية - الفرنسية» التي تمتد إلى سنوات طويلة في شتى مجالات التعاون.

رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ويلتقي وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بممثلي كبرى الشركات الفرنسية خلال زيارته؛ لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية والقطاعات الصناعية المستهدف توطينها بمواني ومناطق الهيئة لا سيما عرض مستجدات الأعمال في مشروعات الوقود الأخضر.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

يذكر أنّ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استقبلت وفدًا من ممثلي كبرى الشركات الفرنسية؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين خلال قمة تغير المناخ فضلًا عن زيارتهم لمنطقة السخنة الصناعية، وتفقد الميناء وبعض المشروعات الصناعية.