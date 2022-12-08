القبض على عاطل بالإسكندرية بحوزنه 720 عبوة منشطات لبيعها عبر فيس بوك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بترويج وبيع منشطات مجهولة المصدر عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

توصيلها لراغبيها مقابل مبالغ مالية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية بترويج وبيع الأدوية والمنشطات بكافة أنواعها وتوصيلها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، من خلال إحدى الصفحات على موقع فيس بوك

720 عبوة منشطات ومضبوطات

تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (720 عبوة منشطات ومضبوطات أخرى - هاتفي محمول محمل عليهما الرسائل والمحادثات الخاصة بنشاطه)، وبمواجهته أقر بقيامه بالاتجار بالأدوية والمنشطات مجهولة المصدر والضارة بالصحة العامة عن طريق الصفحة المُشار إليها.