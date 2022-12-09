«اقتصادية قناة السويس»: توقيع 21 مذكرة تفاهم لتوطين الوقود الأخضر

شارك وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمنتدى مجلس الأعمال المصري الفرنسي بالعاصمة باريس ضمن بعثة «طرق الأبواب»، على رأس وفد مصري حكومي رفيع المستوى للقاء عدد من ممثلي كبرى الشركات الفرنسية للتباحث بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

إمكانيات استثمارية هائلة

وخلال كلمته أمام منتدى مجلس الأعمال المصري الفرنسي، قدم رئيس اقتصادية قناة السويس عرضاً حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مشيراً إلى ما تتمتع به المنطقة حالياً من إمكانات ومقومات وجاهزية تشريعية وبنية تحتية وشبكة مرافق تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المتنوعة، فضلاً عن تكامل المناطق الصناعية مع الموانئ البحرية التي تضمها المنطقة الاقتصادية، والتي ساهمت في تسهيل حركة التجارة داخلياً وخارجياً.

وأوضح أهمية هذا التكامل في تمهيد الطريق أمام مشروعات الوقود الأخضر، كما تحدث عن الحوافز الاستثمارية وتأهيل العمالة الفنية، والقطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة، إضافة إلى توطين صناعة الوقود الأخضر والتي تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم التي بلغت 21 مذكرة تفاهم، ومؤخراً تم تحويل 9 منها لاتفاقيات إطارية للبدء في هذه المشروعات وتنفيذها وفقاً للجداول الزمنية المستهدفة.

المشروعات القائمة والصناعات المتنوعة

كما تطرق العرض للحديث عن المشروعات القائمة والصناعات المتنوعة داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، مشيراً إلى أحد الكيانات الصناعية الفرنسية الكبرى في المنطقة الاقتصادية وهي مصانع «سان جوبان»، لصناعات الزجاج التي تصدر للخارج من داخل المنطقة.

وبنهاية المنتدى تطرقت مناقشات أصحاب الأعمال وممثلي الشركات الفرنسية إلى الحديث عن فرص التعاون في المشروعات المتعلقة بالمجالات المستهدف توطينها في مصر ومشروعات الوقود الأخضر وصناعاتها المكملة والتي تستعد المنطقة الاقتصادية لأن تكون مركزاً إقليمياً لإنتاجه وتموين السفن به وتصديره للأسواق الأوروبية.

يذكر أن بعثة طرق الأبواب الاستثمارية التي تنظمها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، تأتي في إطار احتفالية مرور 30 عاماً على تأسيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر.