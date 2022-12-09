الرئيس التونسي: يجب العمل على إزالة الفقر في مختلف دول العالم

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد: «نلتقي اليوم في هذه القمة الأولى من نوعها وفوق هذه الأرض الطيبة الآمنة، شكرًا لمن نظّم هذه القمة ومن استضافها ومن اختار لها عنوان (معًا من أجل السلام والتنمية)، لأنه لا تنمية بدون سلام، ولا سلام للجميع في غياب تنمية عادلة في كل المستويات».

وأضاف «سعيد»، أمام قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعرضها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الإنسانية كلها عانت طويلاً من التوزيع غير العادل للثروات والحروب والمجاعات، وما زالت للأسف تُسفك الدماء وتسيل، والاحتلال ما زال جاثمًا على أرض فلسطين، تتناقلها وسائل الإعلام ولكن دون أثر في الواقع والفعل، فضلاً عن الحروب الأهلية والإرهاب الذي لا يجد أفضل من هذه الأوضاع ليزداد وحشية وانتشارًا.

وأشار إلى أنه من دواعي الأسف أن كثيرًا من البلدان في العالم لا تزال بعد أكثر من 7 عقود من استقلالها توصف بأنها نامية ولكنها لم تنمُ وتوصف بأنها فقيرة وزاد الفقر بشاعة في كثير منها، وتم الاستعاضة بوصفها بالنامية بالدول ذات الهشاشة، فإلى متى ستبقى في طريقها المسدودة نحو النمو؟ وإلى أين يسير العالم كله إذا بقيت أسباب الفقر قائمة داخل الدول وعلى الصعيد العالمي على حد سواء.

وأكد أن التنمية في هذه المرحلة الجديدة من تاريخ الإنسانية يجب أن تكون حقيقية ملموسة في العالم بأسره لا شعارًا أو اسمًا لمسمى لا نماء فيه ولا سلام.

وتابع: «نلتقي في هذه القمة وفوق هذه الأرض الطيبة من أجل فتح صحيفة جديدة بالتاريخ، وإذا كانت العولمة التي ظهر هذا المصطلح في السنوات الستين إذا كانت بلغت مداها وانقلبت على ذاتها، فالواجب يقتضي أن نقارب هذه التحولات بمقاربات جديدة بعيدًا عن المحاور والتحالفات».