رئيس جيبوتي: القمة العربية الصينية عهد جديد في مسيرة التعاون والشراكة

قال رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر، إننا نجتمع اليوم -في القمة العربية الصينية- في خضمّ مرحلة تاريخية مهمة مفعمة بالأمل والعمل البناء، إذ نلتقي في سياق أول قمة تنعقد بين الجانبين العربي والصيني، ما يؤسس لعهد جديد في مسيرة التعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية القائمة بين الطرفين.

وأضاف، خلال كلمته بالقمة العربية الصينية، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض: «لا يسعنا إلا أن نعبر عن ارتياحنا البالغ بهذا التطور الكبير اللافت الذي يجسد الإرادة المشتركة الأكيدة، والعزم الراسخ على الارتقاء بآليات العمل الجماعي في سبيل تحقيق الأهداف والغايات السامية والمشتركة».

وتابع: «تمثل القمة فرصة سانحة وثمينة للتقدم في مجالات التعاون المثمر القائمة بين الجانبين العربي والصيني، واستشراف آفاق جديدة للشراكة التي تربط بين الطرفين، وفي هذا الصدد فإن من الأهمية بمكان إذكاء روح الصداقة والتعاون بين الدول العربية والصين، والعمل معًا من أجل بناء مجتمع عربي صيني متآذر ومتضامن يهفو إلى مستقبل مشترك أكثر إشراقًا، ويحث الخطى بكل ثقة وثبات نحو العصر الجديد، مستلهمًا التاريخ الطويل الحافل الذي يميز العلاقات العربية الصينية المتجذرة وعاقدًا العزم على تسخير كل الإمكانات لخدمة التنمية المستدامة، ونحيي المبادرات التنموية الخلاقة بمبادرة الحزام والطريق والتنمية العالمية، التي تعكس مدى اهتمام جمهورية الصين لدفع التنمية العالمية لمستويات جديدة أكثر استدامة وشمولية».