القائمة الكاملة لتكريم رموز الموسيقى.. أبرزهم حلمي بكر بدرع النقيب الشرفي

كرَّم الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، مجموعة كبيرة من رموز الموسيقى في مصر، وذلك على هامش افتتاح النقابة بعد تجديدها، بحضور أعضاء مجلس إدارة النقابة، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وقال مصطفى كامل على هامش كلمته: «يشرفني أن أكون متواجدا في وسط كبار النجوم الوطن العربي، وأن أجلس على كرسي جلست عليه سيدة الغناء العربي أم كلثوم، ولقد اتخذت قرار تجديد النقابة، ليفتخر به كل الموسيقيين».

مصطفى كامل: كان حلم حياتي تكريم كل فنان وهو حي

وأضاف كامل: «كان حلم حياتي تكريم كل فنان وهو حي، لذا قررت تكريم جميع رموز الموسيقى في مصر وهم أحياء في مقر نقابتهم، وسنكرر هذا التكريمات كثيرا خلال الفترة المقبلة، وكرم اليوم الآتي:

الموسيقار الراحل عبده داغر وتسلم الجائزة مصطفى داغر

الموسيقار طارق عاكف وتسلم الجائزة أحمد طارق عاكف

الفنان الراحل أشرف هيكل وتسلم الجائزة ابنه آدم أشرف هيكل

الفنان الراحل إبراهيم الراديو وتسلم الجائزة زوجته

الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد كلية التربية الموسيقية

أحمد يوسف عميد معهد الموسيقى العربية

الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية

نسرين رشدي عميد معهد الكونستوفرار

العازف هشام العربي

الفنان فاروق محمد حسن

العازف إبراهيم كولة

عازف الناي رضا بدير

العازف وجدي فؤاد

عازف الإيقاع نجم نبيل حنفي

المايسترو عبد الحميد عبد الغفار

الملحن فاروق سلامة

الفنان عادل مصطفى

الملحن حسن إش إش

الفنان سامي نصير

الحاج سعيد عمر

الفنان جمال فودة

وحصل على درع النقابة العامة محمد أبو المجد، وذلك لجهود في العمل العام والنقابي، كما كُرم الملحن حلمي بكر بدرع النقيب الشرفي.