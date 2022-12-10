محافظ القاهرة يتابع بدء تطبيق قانون المحال العامة من مركز تراخيص النزهة غدا

يتابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بدء تطبيق المنظومة الجديدة لإصدار تراخيص المحال العامة، غدا، من مركز إصدار تراخيص المحلات بحي النزهة بمحور جوزيف تيتو، ويتابع أيضا التيسيرات المقدمة للمواطنين تزامنا مع تطبيق القانون.

وفى سياق متصل، نظمت محافظة القاهرة حلقة نقاشية للرد عن الاستفسارات المتعلقة بتطبيق المنظومة الجديدة لإصدار تراخيص المحال، وطالب محافظ القاهرة، مديري مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء بالتيسير على المواطنين للحصول على الترخيص طبقًا للقانون، وتيسير إجراءات التقديم، مؤكدا أن محافظة القاهرة أنهت استعدادها لبدء تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، من غد الأحد، بكل المحافظات.

37 مركزا لإصدار تراخيص المحلات بالقاهرة

وأوضح أن محافظ القاهرة، أعدت 37 مركزا لإصدار تراخيص المحلات لتغطية كل مناطق وأحياء العاصمة، لتقديم خدمة التراخيص لـ 316 نشاطا، طبقًا للقانون من خلال منظومة المراكز التكنولوجية الثابتة والمتحركة بالأحياء، أو عبر بوابة خدمات المحليات Lgs.gov.eg لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص، إذ سيجري تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.

تدريب العاملين بمراكز ترخيص المحلات

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن العاملين بمراكز إصدار التراخيص تلقوا تدريبا مكثفا على المنظومة الجديدة بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية، لتقديم الخدمة للمواطنين بصورة ميسرة وسريعة.