إعلاميون عرب: قناة «القاهرة الإخبارية» وُلدت «كبيرة» ورسّخت الريادة المصرية العريقة

نجحت قناة القاهرة الإخبارية منذ انطلاقها فى ترك بصمة واضحة وتأثير واسع النطاق فى المنطقة العربية، لاعتمادها على شبكة مراسلين محترفين ينقلون الصورة من أرض الحدث، واستضافة مسئولين ومحللين متخصصين فى عدة مجالات، لا سيما الشئون العربية والدولية، حتى أصبحت بالفعل «عاصمة الخبر»، ومن أبرز اللقاءات مع المسئولين العرب، كان لقاء الرئيس الفلسطينى محمود عباس.

«القديري»: أثبتت قدرة الإعلام المصري على المنافسة

وقال الإعلامى الفلسطينى عامر القديرى إن «القاهرة الإخبارية» لم تصبح صوت مصر فقط، بل صوت كل العرب الذين احتاجوا لسنوات عديدة إلى منبر إعلامى يتحدث عنهم ويناقش قضاياهم، ويعبّر عن الوضع العربى والإقليمى خلال مرحلة تعجّ بالأحداث، ليس فى المنطقة فقط بل فى العالم بأسره.

وأضاف لـ«الوطن»: «أصبحت مؤثرة وأثبتت للعالم أن الإعلام بصناعة مصرية ينافس قنوات وشبكات عالمية، فمصر تستحق الكثير، فهى منبر الإعلام فى المنطقة، وعلينا أن نؤكد أن إذاعة صوت العرب التى خرجت من العاصمة المصرية القاهرة استمع إليها كل عربى من المحيط إلى الخليج، ومن عدن إلى نواكشوط، وهذا ما يحدث الآن حين مشاهدة قناة القاهرة الإخبارية».

وقال الإعلامى الأردنى صالح الطراونة إن إطلاق «القاهرة الإخبارية» بصيغتها الإقليمية، بالتزامن مع «COP27»، الذى كان الحدث العالمى الأبرز بمصر، منح القاهرة منبراً مهماً خاطبت عبره العالم وكان لها تأثيرها الذى يليق بها على مستوى العالم، وبالفعل نجحت «القاهرة الإخبارية» فى تغطية رائعة لمؤتمر المناخ. وأضاف لـ«الوطن»: «القاهرة الإخبارية غيّرت معادلة الإعلام العربى خلال فترة قصيرة، لأنها ركزت على تفاصيل مهمة بالنسبة للمشاهد العربى، لا سيما فى تغطية القمة العربية بالجزائر والقمم الثلاث السعودية - الصينية، وقمة مجلس التعاون الخليجى، والقمة العربية - الصينية».

وقال الإعلامى الجزائرى محفوظ شخمان إن «القاهرة الإخبارية» نجحت خلال فترة قصيرة فى أن تكون قناة إقليمية عربية ناجحة تبث من دولة ذات ثقل دولى وتأثير إقليمى، وعندما عرف العالم الإعلام العربى عرفه عن طريق مصر، ما جعل هناك تكاملاً فى المحتوى المقدم للمشاهد عبر وجبة دسمة من الأخبار والتحليل الصحيح والصورة الجيدة.

«شخمان»: وجّهت المحتوى للمشاهد العربي

وأضاف «شخمان» لـ«الوطن»: «وجد المشاهد العربى أن قناة القاهرة الإخبارية تقدم له مضموناً مهنياً مختلفاً، وعميقاً، وموضوعياً فى تعاطيها مع الأحداث، لا سيما من ناحية التوازن والموضوعية والدقة والتنوع، وأيضاً من ناحية الشكل الفنى من تصوير وتقديم وإخراج»، مشيراً إلى أن القناة تجاوزت المحلية بنقل أخبار المنطقة والإقليم والعالم كله للمشاهد العربى، حتى صار لها تأثير مهم فى المحيط الإقليمى والدولى.

وقال المحلل السياسى التونسى عصام البوسالمى إن مصر امتلكت القدرة على إدارة هذه القناة التى ولدت كبيرة، فالأحداث العربية والعالمية صارت حافزاً قوياً للعاملين فى القناة والقائمين عليها، ما جعلهم يخرجون أفضل ما عندهم، فهم يحملون على عاتقهم مسئولية كبيرة تجاه وطنهم والمنطقة العربية بأسرها. وأضاف «البوسالمى» لـ«الوطن»: «لمسنا حرص القائمين على قناة القاهرة الإخبارية على نقل الخبر وتحليله وتوظيفه فى الإطار الصحيح والتغطية من عدة عواصم عربية وعالمية».