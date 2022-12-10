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ضبط شاب يقود سيارة برعونة على طريق القاهرة الإسماعيلية

كتب:

محمد بركات
11:39 م | السبت 10 ديسمبر 2022
المتهم

المتهم

كشف أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يتضمن سير أحد الأشخاص بسيارة برعونة على طريق القاهرة/ الإسماعيلية، معرضا حياة المواطنين للخطر.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو، أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها «طالب لا يحمل تراخيص قيادة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية»، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه. 

 

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