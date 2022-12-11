استهداف 571 ألف طفل في حملة التطعيم ضد الشلل ببني سويف.. انطلقت اليوم

أطلق الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، صباح اليوم، إشارة بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، من مركز صحة ثالث بندر بنى سويف، والتى تنفذها مديرية الصحة على مدار 4 أيام بداية من اليوم الأحد حتى الأربعاء المقبل.

استهداف تطعيم 571 ألف طفل في بني سويف

ويبلغ عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم في الحملة 570 ألفا و904 أطفال بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك ضمن خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

واطمئن المحافظ على توافر الطعوم لضمان الوصول للأطفال المستهدفين من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، مكلفا وكيل الوزارة بإعداد تقرير يومي خلال فترة الحملة وإطلاعه بصفة مستمر عن سير العمل في الحملة، ومتابعة فرق التطعيم الثابتة أو المتحركة، مشيراً إلى تكليفاته لرؤساء المدن بالإعلان والتنويه عن الحملة، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى، والتأكيد على أهمية التعاون مع فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين في كافة أنحاء مدن ومراكز وقرى المحافظة.

1585 فريقا ثابتا ومتحركا للتطعيم ضد شلل الاطفال

من جهته، أشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، إلى أن استراتيجية العمل بالحملة، والتي تم عرضها على المحافظ، وتنفذها إدارة الطب الوقائي، تعتمد على التجريع (التطعيم بالفم) من منزل إلى منزل على مستوى إدارات الصحة و195 مركز تطعيم من خلال 1585 فرق تطعيم ثابتة ومتحركة، (224 فرقة ثابتة +1361 فرقة متحركة)، بواقع 112153 طفلاً ببني سويف، و69464 طفلاً بناصر ، و93949 طفلاً بالواسطى، و80644 طفلاً بإهناسيا، و56723 طفلاً بسمسطا، و81092 طفلاً بببا، و76879 طفلاً بالفشن، بهدف رفع الحالة المناعية للأطفال أقل من 5 سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض، مؤكداً على عدم وجود أي آثار جانبية للطعوم، ولاتوجد للمرض وقاية سوى التطعيم