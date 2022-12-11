تأجيل محاكمة 4 متهمين في «أحداث مجلس الوزراء» لـ11 يناير

أجلت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، والصادر ضدهم أحكام غيابية بالسجن، في أحداث عنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، إلى 11 يناير المقبل للاستماع إلى الشهود.

هيئة المحكمة

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

أحداث عنف بمحيط مجلس الوزراء

وكانت النيابة العامة 269 متهما إلى محكمة الجنايات، بعد انتهاء التحقيقات مع المتهمين، وبينهم 24 حدثا إلى محكمة الطفل، وجّهت لهم تهم الضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسبت النيابة العامة، للمتهمين وآخرين، في وقت سابق، العديد من الاتهامات، منها ارتكاب جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحرق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.