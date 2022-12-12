سيدة تحصل على ربع مليون جنيه وتعهد من الزوج مقابل التصالح قبل الخلع

قبل 7 أشهر ذهبت «سلوى. ن» رفقة شقيقتها إلى مكتب المحاماة، لتبدأ إجراءات إقامة دعوى خلع ضد زوجها، بعد أن قرر الزواج وهي ما زالت في عصمته، وبعد أن خف الزحام من المكتب، دخلت الزوجة إلى المحامي، وكان أول سؤال تلقته «عاوزة ترفعي قضية خلع ليه يا ست؟»، فأجابته بصوت منكسر «عشان عاوز يتجوز عليا بعد عشرة 20 سنه».

صلح بعد دعوى خلع

وفي تمام الساعة الحادية عشرة، دخلت الزوجة الأربعينية إلى غرفة التسوية بعد انتظارها عدة ساعات، وبعد محاولات عدة وافقت على التصالح بشروطها، وبدأت حديثها أمام الخبراء بطريقة تملكت منها العصبية، قائلة «عاوز يتجوز عليّا بعد ما سرق نص عمري»، متذكرة بدايه تعرفها عليه، حيث تزوّجته عن طريق عائلتها وهي في بداية العشرينيات من عمرها، ولم يكن لديه منصب ولا أموال مثل الآن، ووافقت عليه، وعلى مدار 20 عاما بنت معه حياته العملية، وأنجبت منه 3 أولاد وتفرغت لهم.

«عشت معاه نص عمري، وسبت حياتي عشان أبني حياته، وكنت بستحمل عشان ولادي».. قالت الزوجة أمام خبراء التسوية، وبصوت يملأه الحنين، استذكرت بداية زواجهما، حيث كانا متفقين، وكانت تهيئ له جميع سُبل الراحة، وكان الجميع يتحاكي بتفاههما في سنوات زواجهم الأولى، أنجبت له 3 أولاد، وتحمّلت معه مصاعب الحياة، ولم تشكُ يوما من ضيق الحال.

وفي مشهد من جلسة التسوية التي استمرت 45 دقيقة، نظرت الزوجة المكلومة له، وعينها دامية من كثرة البكاء، ووجّهت له عدة أسئلة عجر الزوج عن الرد عليها، وأصرت على عدم التصالح، لأنها لم تغفر له خيانته التي كانت سبب دمار المنزل «أنا استحملت وعشت معاك على المرة قبل الحلوة، وكنت بحافظ على البيت عشان اسمك وشغلك ميتأثروش بأي خلافات بينّا، وأنت عايز تكأفني بجوازك مرة تانية».

صلح وتعويض مادي

بعد 20 سنة قررت «سلوى» أن تترك منزلها، وتذهبت إلى منزل عائلتها وبدأت اتخاذ إجراءات الطلاق، وعندما رفض طلاقها، أقامت ضده دعوى خلع برقم 726 في محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وخلال جلسات التسوية قررت الزوجة التنازل عن الدعوى مقابل التعهّد بعدم الزواج عليها، فضلا عن تعويض مادي للآثار النفسية التي سببها لها بـ250 ألف جنيه، ووافق الزوج على ذلك.