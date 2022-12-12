تفاصيل لقاء محافظ القليوبية وسفير أذربيجان في القناطر الخيرية

استقبل عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم، بحديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية بالقناطر الخيرية، الدكتور الخان بولوخوف، سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة، لوضع إكليلا من الزهور على تمثال الزعيم حيدر علييف، تخليدا لذكراه بالقناطر الخيرية، في إطار اتفاقية التآخي بين محافظة أبشرون بأذربيجان ومحافظة القليوبية.

اتفاقية تعاون مشترك

ويعتبر حيدر علييف مؤسس دولة أذربيجان، وكان رئيسًا لها بناء على طلب الشعب، وأحدث طفرة اقتصادية بها، وأقامت محافظة القليوبية تمثالاً للزعيم الراحل في حديقة أطلق عليها اسم «حديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية»، في ظل العلاقات المتبادلة والاتفاقيات التي وقعتها محافظة القليوبية مع أذربيجان في عدد من المجالات المختلفة واتفاقية تعاون مشترك مع محافظة أبشرون الأذربيجانية.

احتفال سنوي بذكرى مؤسس أذربيجان الحديثة

وأعرب محافظ القليوبية، خلال لقائه بالضيوف في حديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية بالقناطر، عن سعادته البالغة بهذا الاحتفال السنوي الذي تقوم به المحافظة ومشاركتها بيوم الوفاء للزعيم حيدر علييف، مشيرًا إلى أن المحافظة سعيدة بالتآخي بينها وبين محافظة أبشرون الأذربيجانية.

وأثنى محافظ القليوبية على جهود السفير ودعمه المستمر لتوطيد أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين، مؤكدا أن مصر تعد أجمل مقصد سياحي، ونأمل زيادة عدد السائحين الأذربيجانيين خلال الأيام القادمة.

ومن جانبه، أكد السفير الأذربيجاني، أن حكومة بلاده وشعبها تساندان مصر المستقبل في كل خطواتها، مشيرا أنه لمس من سائر المسئولين في الحكومة الأذربيجانية تقديرهم واعتزازهم بالقيادة السياسية المصرية، مقدما الشكر إلى محافظ القليوبية لاهتمامه بالعلاقات الثنائية بين أذربيجان ومصر، مشيرا إلى أن بلاده نجحت في التآخي بين محافظة أبشرون بأذربيجان والقليوبية في مصر، كما قمنا بالتآخي مع محافظات أخرى بمصر.