5 طرق حماية الهاتف من الاختراق.. احذر مكالمات الفيديو مع الغرباء

تعتبر طرق حماية الهاتف من الاختراق وأماكن الإبلاغ عن جرائم الانترنت، أمرًا مهمًا للكثيرين لحماية معلوماتهم الشخصية، ووقاية أنفسهم من جرائم الابتزاز التي يقع فيها البعض، وقد يتعرض آخرون للتشهير في مثل هذه الحالات.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية طرق حماية الهاتف من الاختراق كأسلوب وقاية من تلك الجرائم بالإضافة إلى أماكن الإبلاغ عن جرائم الانترنت في الإسكندرية، وذلك بحسب ما أعلنه المستشار أشرف عبد المنعم عوض، رئيس الاتحاد الدولي للقانونين والمنسق العام لمؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية بالإسكندرية، خلال ندوة مشتركة بين مركز إعلام الجمرك ومديرية الزراعة بالإسكندرية تحت عنوان «الحماية القانونية من جرائم الابتزاز الإلكتروني».

ماذا تعني الجريمة الإلكترونية؟

- معني الابتزاز هو الحصول على مكاسب مادية من الضحية.

- الجريمة الإلكترونية هي سلوك غير مشروع وغير أخلاقي يرتبط بالتقنيات الحديثة مثل الحاسوب والإنترنت وهو عملية تهديد وترهيب للحين بنشر صور المواد فلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية.

أنواع وأسباب جرائم الإنترنت

- أنواع جرائم الإنترنت: «جنسي، منفعي، عاطفي».

- أسبابه «ضعف الوازع الديني، الانحراف الأخلاقي، رغبه الجاني بالحصول علي منفعة مادية، الانتشار الواسع لوسائل التواصل وعدم الاستفادة منها، هوس الشباب بالتقليد».

طرق حماية الهاتف من الاختراق وجرائم الابتزاز الإلكتروني

- الاعتماد على كلمه سر قوية والقيام بتغيرها بشكل دوري

- عدم إرسال أي محتوى من شخص لآخر.

- عدم إجراء محادثات صوتية أو مكالمة فيديو مع الغرباء.

- تنظيف الهاتف بشكل دوري قبل بيعه لأي أحد.

- تجنب تثبيت التطبيقات من خارج المتجر الرسمي.

الإبلاغ عن جرائم الانترنت

- اللجوء لمركز الأمن والشرطة قسم الجرائم الإلكترونية .

- عدم حذف المحتوي الذي أرسله الجاني.

أماكن الإبلاغ عن جرائم الإنترنت في الإسكندرية

- إبلاغ شرطه مباحث الاتصالات في سنترال المنشية عن سرقة الهاتف.

- وعند الاختراق والتهديد إبلاغ مكافحة جرائم تقنية المعلومات مديرية الأمن سموحة.