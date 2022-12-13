هيرميس تنجح فى الإدراج المزدوج لأسهم «أمريكانا للمطاعم العالمية» في السوقين الإماراتي والسعودي

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي للإدراج المزدوج لمجموعة «أمريكانا للمطاعم العالمية» (أمريكانا)، بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) والسوق المالية السعودية (تداول) وهو الإدراج المزدوج الأول من نوعه بين السوقين. وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح المشترك وضامن التغطية في الصفقة.

تم تغطية عملية الاكتتاب في الطرح بأكثر من 58 مرة وتأتي في أعقاب سلسلة من صفقات أسواق رأس المال الناجحة التي نفذتها المجموعة بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي سريعة النمو

وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة (أمريكانا) بطرح ما يعادل 30% من إجمالي رأس مال الشركة بقيمة 2.62 درهم إماراتي في الإمارات العربية المتحدة للسهم و2.68 ريال سعودي للسهم في المملكة العربية السعودية، حيث يبلغ رأس المال السوقي للأسهم ما يعادل 6.01 مليار دولار أمريكي. وقد لاقت عملية الطرح إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين الأفراد وكذلك المؤسسات حيث تم تغطية الاكتتاب بأكثر من 58 مرة وإجمالي قيمة الطلبات 105 مليار دولار أمريكي، وبدأ أمس تداول أسهم الشركة تحت رمز "Americana" في السوق السعودية (تداول) و"AMR" في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وفي هذا السياق، أعرب محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بالدور الهام الذي لعبته المجموعة في تنفيذ هذه الصفقة التاريخية والتي تعد بمثابة إنجاز جديد بالسجل الحافل بالنجاحات الذي تنفرد به المجموعة على الساحة الإقليمية في تنفيذ مثل هذه الصفقات الفريدة من نوعها في أسواق المنطقة.

وأضاف فهمي أن هذه الأسواق، وبصفة خاصة سوقي الإمارات والسعودية، قد نجحتا في جذب الطلب القوي من جانب المستثمرين على الساحة العالمية خلال العام الجاري فضلًا عن الدور الكبير الذي لعبه فريق المبيعات والترويج بالمجموعة المالية هيرميس وقدرته على جذب قاعدة واسعة من المستثمرين إلى جانب تنفيذ العديد من كبرى صفقات أسواق رأس المال بالمنطقة.

وأكد فهمي على اعتزازه بالدور الذي تلعبه المجموعة المالية هيرميس في تعزيز التوسعات التي تشهدها أسواق المنطقة فضلًا عن مساعدة (أمريكانا) في تسطير فصل جديد من مسيرة نموها عبر تعظيم الاستفادة من الخبرات الهائلة التي تنفرد بها المجموعة المالية هيرميس في جذب أنظار المستثمرين على الساحتين الإقليمية والدولية إلى هذه الصفقة.

وتعد شركة (أمريكانا) هي مشغل المطاعم الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان، وتدير سلاسل عالمية تضم أكثر من 2000 مطعم ومطعم ومقهى في 12 دولة.

وتضم الشركة مجموعة واسعة من أبرز العلامات التجارية العالمية بما في ذلك كنتاكي، وبيتزا هت، وهارديز، وتي جي آي فرايديز، وكريسبي كريم، وكوستا كوفي، وباسكن روبنز.

ومن المقرر أن تقوم الشركة بتوجيه عائدات هذه الصفقة التاريخية لتعزيز مركزها المالي ودفع خططها التوسعية في أسواق المنطقة.

يأتي الإدراج المزدوج لشركة (أمريكانا) في أعقاب الخدمات الاستشارية التي قدمتها المجموعة المالية هيرميس لمجموعة من أبرز صفقات أسواق رأس المال بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها الطرح الأولي لشركة المراكز العربية (ACC) وهو أول طرح من نوعه في السوق السعودي يتضمن مستثمرين من المؤسسات الأمريكية كمستثمرين مؤهلين ضمن قاعدة المستثمرين من المؤسسات، فضلًا عن صفقة بناء الأوامر لطرح إعمار مولز في الإمارات.

كما قامت المجموعة بتقديم الخدمات الاستشارية لشركة الرعاية الصحية الرائدة International Diagnostics Holdings (IDH) في إدراجها المزدوج في البورصة المصرية (EGX)، في نفس وقت تداولها في بورصة لندن (LSE)، بالإضافة إلى الإدراج المزدوج لشركة أوراسكوم للإنشاءات بالبورصة المصرية وناسداك دبي.

ومن جانبه أعرب سعود الطاسان الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس السعودية، عن سعادته بإتمام مثل هذه الصفقة التاريخية في المملكة العربية السعودية، والمشاركة في واحدة من أبرز الصفقات الأولى من نوعها في أسواق المنطقة. وأشار إلى أن هذا الإدراج المزدوج هو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية وهو ما سيفتح المجال أمام الشركات غير السعودية للإدراج في سوق (تداول)، وهي السوق المالية التي ساهمت بلا شك في فتح آفاق واعدة ومتنوعة للمستثمرين على الساحتين الإقليمية والعالمية على حد سواء خلال العام الجاري.

وأشار الطاسان إلى اعتزاز الإدارة بكونها أحد أبرز المساهمين في تسطير فصل جديد من مسيرة شركة (أمريكانا)، مؤكدًا أن المجموعة المالية هيرميس سوف تواصل تقديم المزيد من الطروحات عالية القيمة التي تساهم في تعزيز المكانة الرائدة التي تنفرد بها أسواق المنطقة.

ومن ناحية أخرى، تمكنت المجموعة المالية هيرميس من تنفيذ العديد من الصفقات خارج السوق السعودي ومن بينها إتمام صفقة الطرح العام لأسهم مجموعة «تعليم» في سوق دبي المالي بقيمة 204 مليون دولار الأولى من نوعها لشركة عاملة في القطاع الخاص بسوق دبي المالي منذ عام 2014، وإتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابة التعرفة المرورية في دبي، بسوق دبي المالي (DFM) بقيمة 1 مليار دولار أمريكي، وصفقة الطرح العام الأولي لأسهم شركة «بروج للبتروكيماويات» بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX).

كما نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح الخاص لأسهم شركة «علي الغانم وأولاده للسيارات» بقيمة 323 مليون دولار أمريكي في بورصة الكويت، وهي أول عملية طرح أولي ببورصة الكويت منذ عام 2020، فضلًا عن صفقة الطرح العام لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي بقيمة 6.1 مليار دولار في سوق دبي المالي، وهو الطرح الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط منذ إدراج أسهم أرامكو السعودية.