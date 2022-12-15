عبدالفتاح وزوجته يحصدان فاكهة «التنين»: «الشتلات من آسيا والكيلو بـ700 جنيه»

مع حلول شهر ديسمبر الجاري، بدأ عبدالفتاح حنفي، ابن مركز بنها بالقليوبية، في حصاد محصول الدراجون الفروت أو «فاكهة التنين» الذي زرعه على سطح منزله بعد زواجه من صديقة شقيقته وهي فلبنية الجنسية، ليكون هذا الحصاد باكورة غنتاجهما وتعلمها زراعة أسطح المنازل.

قبل زواج «حنفي»، صمم على التعرف على أنواع الشتلات وكيفية زراعتها ورعايتها من شقيق زوجته، التي شجعته على زراعتها علي سطح المنزل وتحويله لمشروع مربح، فضلا عن تنمية هوايتهما في زراعة مختلف الشتلات: «شجعتني علشان هي بتحب النباتات، وقالت نحول سطح البيت لزرع منه زينة ومنه مشروح يدر علينا دخلا».

أحضرت الزوجة «هاجر» الشتلات عند زيارة لأسرتها بالفلبين، وزرعتها برفقة زوجها على سطح المنزل وتكيف الأجواء لتناسب الزراعة لتبدأ في الإنتاج حيث أن محصول «الدراجون فروت» يبدأ حصاده في ديسمبر من كل عام، وهي فاكهة نادرة والفرع فيها يطرح حبتين وزن كيلو وتحتاج لتربة سمراء فقط ورمال ولا تحتاج أي أسمدة.

تجربة عبدالفتاح في زراعة فاكهة التنين

نجاح التجربة، كان دافعا لـ«عبدالفتاح»، للاستمرار في زراعة «فاكهة التنين» من خلال مشروع مبتكر لزراعة هذا المحصول في براميل على سطح منزله، مؤكدا أن هذه الفاكهة بدأت في الانتشار بمصر خلال عدة تجارب منها تجربته في زراعتها من خلال الشتلات علي سطح منزله حيث يصل سعر الكيلو إلى 700 جنيه.

مشروع مربح والكيلو بـ700 جنيه

مشروع زراعة الدراجون فروت «فاكهة التنين»، مربح وفقا لـ«حنفي»، مؤكدَا نجاح زراعة الشتلات التي حصل عليها من جنوب شرق آسيا: «دخلت المشروع كتحدي وخاصة في ظل أن زراعة هذه الفاكهة قليلة في مصر لاختلاف العوامل الجوية، لكنه نجح في زراعتها في براميل به تربة مختلطة ونجح في حصاد أول محصول يتم تسويقه حاليا للمولات الكبرى والراغبين عن طريق الفيسبوك ومنصات أون لاين بسعر الكيلو 700 جنيه».

فوائد صحية لفاكهة التنين الدراجون فروت

فوائد صحية كثيرة لفاكهة «التنين»، لأصحاب الأمراض المزمنة كالضغط والقلب والسكر، وفق «حنفي»، وأن حصاد المحصول جاء تتويجا لعامين من العمل والجد والاجتهاد، وأن الشتلات تحتاج عامين لتتحول إلى شجر مثمر وحاليا بدأ الحصاد: «بدأنا الترويج لبيع المحصول من الفاكهة حيث تزن الفاكهة الواحدة نصف كيلو، والكيلو بـ700 جنيه والمنتج الخاص بنا طبيعي بنسبة 100% وغير مضاف له أي مواد كيماوية وهناك فرز من المحصول يصل الكيلو فيه 500 جنيه، وهو أقل درجة في الجودة من الفرز الأول».

وكشف «عبدالفتاح» أن فاكهة الدراجون فروت «فاكهة التنين» عليها إقبالا كبيرا من الهايبرات والمولات والفنادق الكبرى، مشيرا إلى أنه تلقى العديد من عروض التسويق للمنتج الخاص به، ومن المقرر التوسع في زراعة هذه الفاكهة على سطح المنزل والإكثار من عدد الشتلات وبراميل الزراعة واستغلال سطح منازل أقاربه، ومساعدة من يريد لزراعة أكبر مساحة من الأسطح خلال الفترة المقبلة.

وعن أهميتها أوضح أنها تشبة الكيوي وتساعد في تقوية الجهاز المناعي، ومفيدة لمواجهة حالات الأمراض المزمنة والوقاية من السكتات الدماغية ومواجهة ارتفاع الكوليسترول وبها عناصر مفيدة لجسم الانسان.