54 فريقا جامعيا يتنافسون فى «إيناكتس مصر 2023»

أعلنت «إيناكتس مصر» عن إطلاق النسخة السنوية الثانية من برنامج ريادة الأعمال الاجتماعية «التأثير فى العمل Impact@Work»، بالتعاون مع «مؤسسة سيتى»، والذى من المقرر أن تبدأ المشاركة به فى يوليو 2023.

ويتاح للفرق الجامعية من طلاب الجامعات فى 54 جامعة بعدد طلاب يزيد على 9700 طالب من مختلف المحافظات المصرية، المشاركة فى مسابقة «إيناكتس مصر» المحلية فى يوليو 2023، لعرض جهودهم فى إحداث تأثير اجتماعى والتنافس، بناءً على جودة مشروعاتهم الريادية التى تحقّق تأثيراً مبتكراً ومستداماً فى مجتمعهم على الناس والبيئة وتحقيق الازدهار، وسيتم اختيار فريق واحد فقط ليُتوج بلقب بطل مصر الوطنى، ليمثل مصر فى كأس العالم لـ«إيناكتس»، الذى يقام فى هولندا فى أكتوبر 2023.

وقالت لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزى للمسئولية المجتمعية: «نعمل جميعاً ولدينا رغبة كبيرة فى أن نفيد الشباب والمجتمع من خلال البرامج والمبادرات المختلفة التى تعمل على دعم وتمكين هؤلاء الشباب، وسعداء بإطلاق برنامج ريادة الأعمال، ونتمنى مزيداً من التقدم والنمو لشباب مصر».

وعبّرت فاطمة سرى، رئيس «إيناكتس مصر»، عن سعادتها بإطلاق النسخة الثانية من البرنامج، وقالت إنه يساعد على تدريب عدد كبير من الطلاب، بما يفيد سوق العمل، بينما أوضح محمد عبدالقادر، مدير Citi Foundation أن «الشراكة تعد جزءاً من مبادرة «مسارات التقدم» Pathways to Progress التابعة لمؤسسة «سيتى»، الذراع التنموية لـCiti Bank والمصمّمة لتزويد الشباب بالأدوات اللازمة للاستعداد للحياة المهنية وفرص الازدهار فى الاقتصاد الحالى».