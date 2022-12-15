في ذكرى ميلاد عبلة الكحلاوي.. من هي صاحبة الباقيات الصالحات؟

يحل اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الدكتورة عبلة الكحلاوي، التي تعد أشهر داعية إسلامية على مستوى العالم، ولدت في مثل هذا اليوم عام 1948، وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن الدكتورة عبلة الكحلاوي، في السطور المقبلة:

- ابنة المنشد الإسلامي الكبير محمد الكحلاوي، وشقيقة الدكتور محمد الكحلاوي، أستاذ العمارة الإسلامية، والمنشد أحمد الكحلاوي.

- بدأت الدكتور عبلة الكحلاوي حياتها الدعوية من رحاب الأزهر الشريف.

- أوصى والدها محمد الكحلاوي، بالتحاقها بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وتخصصت في مجال الشريعة الإسلامية.

- حصلت على الماجستير والدكتوراة في الفقه المقارن خلال 8 سنوات.

- التحقت بمجال التدريس الجامعي فشغلت منصب أستاذة الفقه المقارن بكلية الدراسات العربية والإسلامية للبنات بجامعة الأزهر.

- انتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعي، منها كلية التربية للبنات في الرياض، ‏وكذلك في جامعة الأزهر.

رئيس قسم الشريعة في كلية التربية بمكة المكرمة

- تولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية بمكة ‏المكرمة عام 1979.‏

- ألقت دروسا بالكعبة المشرفة بعد صلاة المغرب للسيدات، لمدة عامين منذ عام 1987، وحتى 1989.

- استكملت دروسها في مسجد والدها الكحلاوي بمنطقة البساتين.

- أعطت دروسا في مسجد الشيخ محمود خليل الحصري بـ6 أكتوبر، ثم الجامع الأزهر، وبيت الحمد في مسجد المقطم.

الدكتورة عبلة الكحلاوي مؤسسة جمعية الباقيات الصالحات

- أسست الدكتورة عبلة الكحلاوي، جمعية الباقيات الصالحات في المجال المجتمعي، ومستشفى الباقيات الصالحات، لمساعدة المسنين من مرضى الزهايمر والأطفال من مرضى السرطان بالمجان، ورعاية الأيتام والمعوزين، والأرامل والمطلقات، وتوصيل المياه، والاسقف وقت السيول، من خلال إنشاء «دار أبي، دار أمي، دار ضنايا، وبناء مسجد».

- توفيت الدكتورة عبلة الكحلاوي، في يناير 2021 عن عمر ناهز 72 عاما، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.