«تموين الإسكندرية»: ضبط طني شعير و122 جوال سكر مجهولة المصدر

شنت إدارة التجارة الداخلية، برئاسة أحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية و فريق العمل التابع له، حملات على عدة قطاعات، أسفرت عن ضبط مصنع تعبئة مواد غذائية دون ترخيص لحيازته سكر مجهول المصدر، وتحريز عدد 122 شيكارة، وزن الشيكارة الواحدة 50 كيلوجراما

كما ضبط تموين الإسكندرية بجانب عبوات السكر غير المرخصة، محل بيع نظارات بحيازته نظارات مجهولة المصدر، وتم تحريز 75 نظارة غير مدون عليها بيانات، وضبط محل بيع مستلزمات طبية لحيازته مستلزمات طبية مجهولة المصدر، وتحريز 21 كرتونة، عبوة الكرتونة الواحدة 500 قطعة، بإجمالى 10500 قطعة اختبار حمل.

ضبط 2 طن أرز شعير بأحد المخازن

كما ضبطت الحملة مخزنا بمنطقة العامرية، لقيامه بتخزين 2 طن أرز شعير محلي حصاد هذا الموسم، والمحظور تخزينه أو تداوله إلا بعد الحصول على أذن من مديرية التموين، طبقا للتعليمات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

ضبط 3504 قطعة خافض حرارة

كما تم ضبط 73 كرتونة، عبوة الكرتونة الواحدة 4 علب سعة العلبة الواحدة 12 عبوة باجمالى 3504 قطعة خافض للحرارة، وعدد 15 كرتونة عبوة الكرتونة الواحدة 8 علب سعة العلبة الواحدة 300 سرنجة، بإجمالى 3600 سرنجة 5 ملي.

ضبط ملابس قطنية مقلدة ومجهولة المصدر

وضبط إدارة التجارة الداخلية بالإسكندرية، محل بيع ملابس لحيازته ملابس قطنية مقلدة لعلامة تجارية لها حق الحماية و مجهولة المصدر، وتحريز 312 علبة داخلها ملابس قطنية عددها 314 كيس داخلها ملابس قطنية، و70 علبة داخلها ملابس داخلية قطنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.