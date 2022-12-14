خطوات حصول المنظمات الأجنبية على تصريح لممارسة العمل الأهلي في مصر

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، إن هناك عدة خطوات للحصول على تصريح لعمل منظمة أجنبية في مصر طبقا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، وذلك على المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي، التي جرى إطلاقها خلال الساعات الماضية لأول مرة في مصر.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، على الموقع الرسمى لمنظومة العمل الأهلى، أن خطوات الحصول على تصريح منظمة أجنبية بمصر، تتمثل في تقديم طلب لوزارة الخارجية على نموذج معد لذلك مرفقا به مجموعة من البيانات والمستندات، مصدقا عليها من السفارة المصرية في دولة المنظمة الأم.

البيانات الأساسية للمنظمة الأم

وجاءت البيانات كالتالي:

- الترخيص القانوني الذي تعمل به في بلدها.

- صورة رسمية للائحة النظام الأساسي لها.

- بيانات أعضاء مجلس إدارتها «الاسم، الجنسيات التي يحملها كل منهم، تاريخ عمله بالمنظمة».

بيانات المنظمة طالبة التصريح

- صورة رسمية من لائحة النظام الأساسي لها.

- بيان بأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون الأخرى أيا كان مسماها ومشروعاتها على الأراضي المصرية وفقا للنموذج المعد لذلك.

- شهادة رسمية معتمدة تفيد بأنها مسجلة وتمارس العمل الأهلي بطريقة مشروعة في بلدها.

- إقرار من الممثل القانوني للمنظمة بعدم إدراجها على أي من قوائم الإرهاب الدولية أو الإقليمية أو المحلية، ما يفيد سلامة الموقف الجنائي للأعضاء المؤسسين ومجلس الإدارة.

- المعاهدة أو الاتفاقية التي تستند إليها في طلب ممارسة نشاطها في مصر إن وجدت.

- الموقع الإلكتروني الرسمي لها إن وجد.

بيانات تتعلق بالأنشطة التي ترغب المنظمة فى تنفيذها

الأنشطة التي ترغب المنظمة في تنفيذها بمصر.

النطاق الجغرافي لعمل المنظمة بمصر.

المدة المقترحة لتنفيذ النشاط خلالها.

الاعتماد المالي المقترح لتنفيذ النشاط.

مصادر تمويل النشاط المقترح تنفيذه.

الجهة التي تؤول إليها الأموال التي تتركها المنظمة بعد انتهاء مدة التصريح أو إلغائه.