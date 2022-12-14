«مدبولي»: مهلة أسبوعان لوضع الأسعار على السلع في مختلف المنافذ

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مهلة لمدة أسبوعين للمنافذ التجارية لوضع الأسعار للسلع التي تباع، بحيث يدخل المواطن للمنفذ أو المحال ليجد السعر على السلعة.

تدخل جميع أجهزة الدولة لمراقبة الأسعار

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، منذ قليل، أنه عقب المهلة ستتدخل كل أجهزة الدولة بدءا من التموين وجهاز حماية المستهلك والمحافظات ووزارة الداخلية لتتأكد من تواجد الأسعار على السلع.

وتابع: «المكان اللي مش ملتزم هيتم اتخاذ كل الإجراءات الحاسمة تتراوح وتصل للغلق، وإتاحة السلع للبيع في منافذ الدولة بالسعر المعلن».

وواصل: «إحنا في ظروف مينفعش نترك فئة تتاجر بالشعب وتحاول تستغل أي موقف للمكسب الزيادة عن السعر العادل».

وشدد على أن الدولة لم تتدخل في السعر نفسه، وأي سلعة سيكون سعرها مكتوبا عليها.