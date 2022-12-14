مدبولي: إعلان مدى سعري للسلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطن اليومية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه سيجري وضع مدى سعري للسلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطن اليومية، بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، طبقاً للنوع والجودة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي منذ قليل، أن هذا المدى يعني أن سعر الكيلو سيكون من رقم لرقم معين بحد أقصى، وأن هذه الأرقام ستراجع بصورة شهرية لتكون متوافقة مع وضع أسعار السلع والمنتجات.

وتابع: «مش هنسكت على أي نوع من المغالاة واستغلال الموقف ومحاولة الحصول على مكسب زائد من المنطق على أي سلعة من السلع».

وواصل: «يهمنا التاجر والصانع يكسب بالسعر المعقول، والمواطن يلاقي الحاجة بالسعر العادل».