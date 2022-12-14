عاجل.. رئيس الوزراء للمواطنين: بلغوا عن أي محل يبالغ في أسعاره

طالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بأن يبلغوا عن أي محل أو منفذ تجاري لا يعلن عن سعر السلعة أو يبالغ في التسعيرة، بعد مهلة الأسبوعين لوضع الأسعار على مختلف السلع بالمنافذ.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة منذ قليل: «أطلب من كل مواطن، بعد انتهاء الأسبوعين، إذا دخل لأي مكان ملقاش سعر محطوط أو مغالاة في الأسعار، أن يبلغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات على الفور، لتتحرك وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك والداخلية والمحافظات».

وقال إنه يلتقي بالمواطنين في الشوارع، ويقولون له إنهم يشترون سلعة بسعر من منفذ، وسعر آخر من منفذ آخر، وأن البعض يبيعون السلع بأسعار كبيرة عن المتوسط السائد، وهو أمر غير مسموح به.