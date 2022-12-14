عاجل.. «مدبولي»: الدولة تهدف للتخفيف عن المواطن بتحمل أعباء مالية كبيرة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تهدف للتخفيف عن المواطن، وأنها تتحمل أعباء مالية كبيرة في ضوء الدعم والخدمات التي لم تشهد زيادة في أسعارها.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية منذ قليل، أن الحكومة حريصة على التواصل مع المواطن، والتخفيف من أثر الأزمة الطاحنة العالمية على المواطنين المصريين.

وأوضح أن الحكومة تتلقى الشكاوى من المواطنين، وتتابع ما يقوله المواطنون بشكل مباشر، أو ما يرد لمنظومة الشكاوى، والمقالات ووسائل التواصل، بشأن عدم انضباط الأسعار، واستغلال البعض للأزمة لوضع أسعار مبالغ فيها للسلع.

وأشار إلى أن بعض الشكاوى كانت بشأن تعديل وتغيير سعر السلعة في اليوم الواحد، وأن الدولة تتحرك لضمان الحفاظ على التوازن في السوق.