عاجل.. الحكومة: نستهدف زيادة صادرات مصر لإفريقيا إلى 15 مليار دولار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية.

وحضر الاجتماع كل من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، ومسؤولو الوزارات والجهات المعنية.

الخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية لإفريقيا

وخلال الاجتماع استعرض وزير التجارة والصناعة، الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية لإفريقيا، وهي الخطة التي تستهدف تنمية الصادرات السلعية المصرية إلى القارة الأفريقية لتبلغ 15 مليار دولار خلال سنوات قليلة، في ظل تبني حِزم «مُنتقاة» من الأسواق والمنتجات التي تمتلك فيها مصر مزايا نسبية وتنافسية.

زيادة الصادرات المصرية لإفريقيا 25.4% في الربع الأول من 2022

وجرى خلال الاجتماع عرض معدلات نمو الصادرات المصرية لإفريقيا، التي زادت بنسبة 25.4% في الربع الأول من عام 2022، مقارنة بالربع الأول من عام 2021.

وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن العام الماضي 2021، شهد تنامياً للصادرات المصرية للقارة الأفريقية بوتيرة أسرع مقارنة بالصادرات المصرية الكلية للعالم الخارجي، فضلا عن نمو صادرات المجالس التصديرية في الربع الأول من العام الجاري 2022، مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي.

واستعرض الوزير أهم الصادرات المصرية التي جرى تصديرها لإفريقيا خلال الربع الأول من عام 2022، وكذلك التواجد الاستثماري المصري الحالي في بعض الدول الأفريقية. كما استعرض الاجتماع أنشطة التواجد التجاري في إفريقيا لعام 2022، والمتمثلة في المعارض والبعثات التجارية، وتوزيع الفعاليات حسب الصناعات.

ووجه رئيس الوزراء، بتحديد ما نحتاجه فورا من خدمات النقل والأسواق المستهدفة، وخلافه، حتى يتسنى للوزراء المعنيين بدء التنفيذ.

واستعرض اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أيضاً مجموعة من المقترحات لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الحصيلة الدولارية، والمحفزات الممنوحة للمصريين بالخارج، وطروحات الأراضي والوحدات السكنية الخاصة بهم.