وكيل تعليم الوادي الجديد يحيل مجموعة من المعلمين إلى التحقيق خلال زيارة مفاجئة

أجرى الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادي الجديد، الخميس، زيارة مفاجئة لمدرسة العاشر من رمضان التابعة لإدارة الداخلة التعليمية، وذلك فى إطار المتابعات الميدانية لسير العمل بجميع مدارس المحافظة والوقوف على مدى الانضباط المدرسي بالمحافظة.

مخالفة الزي الموحد حول المعلمين للتحقيق

وقال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد، أنه تمت إحالة مجموعة من المعلمين للتحقيق العاجل لعدم الالتزام بالتعليمات ومخالفة الزي الموحد، مشدداً بضرورة تحقيق الانضباط و الالتزام بالزي الموحد للمعلمين والزي المدرسي للطلاب وخلال جولته بالفصول الدراسية، واستمع وكيل التعليم لشرح المعلمين، وحث الطلاب على مواظبة الحضور للاستفادة من الشرح والمراجعات وخاصة مع قرب امتحانات الفصل الدراسى الأول.

تعليم الوادي: ضرورة الانضباط المدرسي

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بضرورة تواجد الإشراف اليومي بصفة مستمرة على الأدوار والفناء من أجل ضمان سير اليوم الدراسي بكل دقة وانضباط، كما شارك وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد مع طلاب المدرسة مراسم طابور الصباح، والإذاعة المدرسية، والنشيد الوطني، وتحية العلم.

وفي السياق ذاته، قرر الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إحالة مدرسة صلاح الدين الإبتدائية التابعة لإدارة الخارجة التعليمية للتحقيق العاجل واستبعاد مدير المدرسة لعدم الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل داخل المدرسة.

جاء ذلك وفقا لما ورد من تقرير زيارة مفاجئة للجنة جرى تشكيلها لمتابعة العمل بالمدرسة حيث تلاحظ الإهمال والتقصير في العمل وتنفيذ الخطة الدراسية وظهور المدرسة بمظهر غير حضاري من النظافة، وبما يخل بحسن سير العملية التعليمية والواجب الوظيفي، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المقصرين وفقا للوائح المنظمة للعمل.