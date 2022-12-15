«أزهر الشرقية» يعلن عن موعد تصفيات مسابقة نحلة الأزهر القومية للتهجي

أعلن الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية ، موعد انعقاد تصفيات مسابقة نحلة الأزهر القومية للتجهي spelling bee للعام الدراسي 2022/2023م المقرر انعقادها بديوان عام المنطقة تحت إشراف الدكتور عبدالله حسين مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، والدكتور حسني على عطوة ، مدير عام المنطقة للعلوم الدينية والعربية، وسعيد عبد النبي السيد، موجه عام اللغة الإنجليزية بالمنطقة.

تصفيات طلاب المرحلة الإعدادية للصفوف الأول والثاني والثالث

وأوضح رئيس المنطقة الأزهرية موعد التصفيات كما يلي: السبت 2025/12/17 تصفيات طلاب المرحلة الإعدادية للصفوف الأول والثاني والثالث لكافة الإدارات التعليمية.

موعد تصفيات مرحلة رياض الأطفال

الأحد الموافق 2022/12/18 م تصفيات المرحلة الثانوية للصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي الأدبي والعلمي لكافة الإدارات التعليمية علي أن يكون الإثنين الموافق 2022/12/19، م موعد تصفيات مرحلة رياض الأطفال للصف الأول والثاني kg1 & kg2 بجانب تلاميذ الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي لكافة الإدارات التعليمية.

وتختتم التصفيات الثلاثاء الموافق 2023/13/20م بتلاميذ الصفوف الرابع والخامس الابتدائي بكافة الإدارات التعليمية.

تعزيز شغف القراءة والكتابة والتهجي الصحيح

وأوضح محمد عطية المسؤل الإعلامي للإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن المسابقة تهدف إلى تعزيز شعف القراءة والكتابة والتهجي الصحيح لمفردات اللغة الإنجليزية، وزيادة مفردات وتنمية الحصيلة اللغوية للطلاب، وكذلك معالجة الفجوات الإملائية في تدريس اللغة التي تسبب ضعف الأداء ، فضلا عن إتاحة الفرصة للنجاح الأكاديمي المبكر للتلاميذ والطلاب، وكذا إضفاء حب التعلم وشغف القراءة، بالإضافة إلى مساعدة المتعلمين على تعزيز مهاراتهم التنافسية، وتعزيز السمات النفسية للطلاب، وصقل مهارات التحدث أمام الجمهور، وتنمية الثقة بالذات، وبث الروح الرياضية بين الطلاب وتدريبهم على مهارات التذكر وسرعة الاستعادة التلقائية للمفردات.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية قد أطلق مسابقة الأزهر القومية للتجهي spelling bee وقد قامت منطقة الشرقية الأزهرية بعقد التصفيات الأولية بكافة المعاهد والإدارات في الفترة من 2022/12/11 وحتى 2022/12/15.