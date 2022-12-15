إيلون ماسك يعلق حسابا على «تويتر» تتبع طائرته الخاصة.. تحرك قانوني وتهديد

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إنه يتخذ إجراءات قانونية ضد صاحب حساب على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، تتبع طائرته الخاصة، بحجة أنه عرض ابنه للخطر، وفقا لشبكة «بي بي سي».

وعلق «تويتر» المملوك لـ«ماسك»، أمس، حساب لشخص يدعى جاك سويني، عمره 20 عاما، يتابعه أكثر من نصف مليون شخص، مبررا القرار بأنه استخدم معلومات تتبع الرحلة المتاحة للجمهور، للتغريد في كل مرة تقلع فيها طائرة ماسك وتهبط.

إيلون ماسك: تعليق أي حساب ينتهك قواعد تويتر

قال إيلون ماسك، عبر حسابه على «تويتر»، إن «السيارة التي كانت تحمل ابنه، الليلة الماضية، في مدينة لوس أنجليس، تتبعها مطارد مجنون كان يعتقد أنه أنا، ومنع السيارة لاحقا من التحرك، وتسلق مقدمة السيارة»، مضيفا أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية حاليا، ضد سويني وآخرين، مشيرا إلى أنه سيتم تعليق أي حساب يحدد المواقع الحقيقية لأي شخص، لأنه يعد انتهاكا للسلامة البدنية ولقواعد تويتر.

حسابات تتعقب الرحلات الجوية لأثرياء أمريكيين

يدير «سويني»، طالب جامعي في ولاية فلوريدا، عشرات الحسابات الأخرى، التي تتعقب الرحلات الجوية الخاصة بالأثرياء الأمريكيين، من بينهم بيل جيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، وجيف بيزوس مؤسس أمازون، و مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا.

ويشار إلى أن موقع «توتير»، قد علق أمس الأربعاء، حسابات أخرى، بما في ذلك حساب يتعلق بتتبع طائرة مرتبطة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحساب آخر يراقب طائرات المشاهير.

واستحوذ إيلون ماسك على شركة تويتر، رسميا، في أكتوبر الماضي، مقابل 44 مليار دولار، في صفقة وصفت بأنها «الأغلى في القرن».